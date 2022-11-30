"إتش إس بي سي" يغلق أكثر من ربع فروعه في بريطانيا
أعلن مصرف "إتش إس بي سي"، اليوم الأربعاء، أنه سيغلق أكثر من ربع فروعه المتبقية في المملكة المتحدة بشكل دائم فيما يتحول العملاء بشكل متزايد إلى إجراء المعاملات إلكترونيًا.
وقال المصرف في بيان إنه سيغلق 114 فرعًا، اعتبارًا من نيسان/أبريل، بعد أن كان قد أغلق نحو 150 فرعًا منذ العام الماضي.
ويتوقع أن يفقد حوالي 100 شخص وظائفهم بعد عمليات الإغلاق الأخيرة، ما يعكس اتجاهات المصارف في المملكة المتحدة.
وقالت جاكي أوهي: "يغير الناس الطريقة التي ينجزون من خلالها العمليات المصرفية، وأصبح الإقبال في العديد من الفروع في أدنى مستوياته على الإطلاق، مع عدم وجود مؤشرات على عودته كما كان".
وأضافت أوهي، وهي مديرة قسم التوزيع في المملكة المتحدة في المصرف: "أصبحت الخدمات المصرفية عن بعد هي القاعدة بالنسبة إلى الغالبية العظمى منا".
ومن جانبها، قالت هيئة حماية المستهلك "ويتش" إن المصارف ومؤسسات البناء أغلقت أو قررت أن تغلق أكثر من 5200 فرع منذ بداية العام 2015، بمعدل 54 فرعًا في الشهر تقريبًا.
وبحلول نهاية العام المقبل، ستغلق مجموعة "نات وست غروب" التي تدير "نات وست" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"ألستر بنك" أكثر من 1200 فرع.
كذلك، سيغلق أكثر من 920 فرعًا من "لويدز" و"هاليفاكس" و"بنك أوف إسكتلاند" وكلها جزء من مجموعة "لويدز بانكنغ غروب"، في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقالت "ويتش" الثلاثاء إن "باركلايز" أغلق أو سيغلق أكثر من 960 فرعًا في غضون نهاية العام الحالي.
وأثارت عمليات الإغلاق انزعاج مجموعات حماية المستهلك التي قالت إن هذه الخطوات ستضر بالأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون النقود، لا سيما الكبار في السن.
وتسارع الاتجاه نحو المدفوعات والخدمات المصرفية الإلكترونية حول العالم منذ جائحة كورونا.