"إتش إس بي سي" يغلق أكثر من ربع فروعه في بريطانيا



أعلن مصرف "إتش إس بي سي"، اليوم الأربعاء، أنه سيغلق أكثر من ربع فروعه المتبقية في المملكة المتحدة بشكل دائم فيما يتحول العملاء بشكل متزايد إلى إجراء المعاملات إلكترونيًا.

وقال المصرف في بيان إنه سيغلق 114 فرعًا، اعتبارًا من نيسان/أبريل، بعد أن كان قد أغلق نحو 150 فرعًا منذ العام الماضي.