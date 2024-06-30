"بلومبرغ": المستثمرون يفضلون رئيسا إيرانيا يحسن العلاقات مع الغرب

صلاحيات محدودة

وعلى الرغم من أن الرئيس المنتخب، اعتمادًا على حجم قاعدة دعمه، وعلاقاته الفئوية والمؤسساتية، والوضع الاقتصادي للبلاد، ومستوى طموحه الشخصي، يستطيع التأثير على اتجاه سياسة الحكومة وتشكيل تفاصيلها، إلا أن صلاحياته لها حدود صارمة؛ لأن المرشد الأعلى، الذي يعيّنه مجلس من الفقهاء ورجال الدين، هو الذي يتخذ القرارات الكبيرة، ويُصدر المراسيم المهمة.

وبحسب التقرير، من المقرر أن يواجه الإصلاحي، النائب مسعود بزشكيان الداعي إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والمحافظ، سعيد جليلي، مفاوض الاتفاق النووي الذي أصبح الآن من أشد منتقديه، بعضهما البعض في انتخابات الإعادة للرئاسة الإيرانية في 5 يوليو/ تموز، بعد عدم فوز أي منهما بالأغلبية في الجولة الأولى التي جرت في 28 يونيو/ حزيران الحالي.

ويقول جليلي إن الاقتصاد الإيراني قادر على البقاء دون انفراجة مع الولايات المتحدة، من خلال التركيز على العلاقات التجارية مع روسيا والصين.

في حين يرنو بزشكيان إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، الذي انهار بعد انسحاب أمريكا في عهد الرئيس السابق ترامب منه، والذي وافقت فيه طهران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية ذات الصلة.