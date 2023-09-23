الكويت تعلن السيطرة على حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في وقت مبكر من يوم السبت، السيطرة تماماً على حريق انلع في مصفاة ميناء الأحمدي، وفقاً لبيان رسمي من "المؤسسة الوطنية للبترول" الكويتية.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم المؤسسة قوله إنه تمت "السيطرة الكاملة على حريق اندلع مساء اليوم (الجمعة) في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي".