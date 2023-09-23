الكويت تعلن السيطرة على حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في وقت مبكر من يوم السبت، السيطرة تماماً على حريق انلع في مصفاة ميناء الأحمدي، وفقاً لبيان رسمي من "المؤسسة الوطنية للبترول" الكويتية.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم المؤسسة قوله إنه تمت "السيطرة الكاملة على حريق اندلع مساء اليوم (الجمعة) في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي".
من جهتها، قالت المؤسسة في بيان لها إن الحريق وقع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وقامت فرق الإطفاء في المصفاة بالتعامل مع الحريق.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق باسم الشركة غانم العتيبي أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد.