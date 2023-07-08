الجائحة انتهت.. لكن معاناة البريطانيين مستمرة

يعاني مئات الآلاف من البريطانيين من الفقر بعد أن خسروا أعمالهم خلال جائحة فيروس كورونا، فيما يكافحون للعودة إليها .

وتشير إحدى الأبحاث التي أُجريت لتحديد أثر كوفيد_19 الاقتصادي، إلى أن مستويات الفقر التي يعيشها من تقاعدوا مبكراً بسبب الجائحة، تزيد بنحو الخمس عمن تركوا العمل قبلها، حيث انخفض دخلهم بأكثر من 1000 جنيه استرليني، كما خفّضوا إنفاقهم على الطعام بنحو 60 جنيهاً في الأسبوع.

ورغم استعدادهم الكبير للعودة إلى العمل ومحاولاتهم المستمرة، يرجح السير ستيف ويب، وزير المعاشات السابق، أن يكون "التمييز على أساس السن" من التحديات الرئيسية التي تواجههم..

وكان الخمول الاقتصادي وصل إلى مستويات قياسية في عامي 2020 و 2021، بعد انسحاب حوالي 600 ألف شخص من القوى العاملة فتبنى الوزراء إعادة الناس إلى العمل، على أمل تقليل التضخم وتوفير السيولة النقدية للتخفيضات الضريبية.

لكن جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني، ركز على المهنيين الأثرياء، وحثهم على "العمل المرن" بدلاً من "الذهاب إلى ملعب الجولف"، مقدماً مغريات بخفضٍ ضريبيٍ لمعاش التقاعد بقيمة مليار جنيه إسترليني..

ومع ذلك، فقد وجد تحليل معهد الدراسات المالية البريطاني أن 48 % ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاماً والذين تقاعدوا في 2020-2021 يعانون الفقر.

وناقش كبير الاقتصاديين الباحثين في المعهد أن "فرضية كون المتقاعدين أثناء الوباء من الأثرياء الذين ذهبوا للعب الجولف، تبرر تغيير مساهمات المعاشات التقاعدية لإغرائهم بالبقاء". مطالباً بالتركيز على عودة "المحتاجين للعمل".

أما آندي بريجز، الرئيس التنفيذي لمجموعة Phoenix Group وبطل العمال الأكبر سناً في الحكومة، فيرى أنه بدون تأمين وظائف جيدة لهم، ووجود أرباب عمل متقبلين لأعمارهم، سيظل هؤلاء يواجهون نفس الحواجز التي تحول دون عملهم والتي دفعتهم إلى المغادرة في المقام الأول ".