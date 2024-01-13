سداد ديون الصومال ينعش آمالا كبيرة في تعافٍ اقتصادي
يعلّق الصومال آمالا كبيرة على قرارات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بإعفاء البلاد من الديون الخارجية الممنوحة له والبالغة 4.5 مليار دولار، إذ يراهن على ذلك لتحقيق تعافٍ اقتصادي، لا سيما في ظل أزمة أمنية وسياسية.
ويمتلك الصومال، ثروات طبيعية هائلة كانت تؤهله لاحتلال مواقع هامة على خريطة الاقتصاد العالمي، إلا أن الحرب الأهلية التي اندلعت في 1991، حالت دون تحقيق تقدم اقتصادي، وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتعثر إنجاز أي إصلاح.
المحللة الاقتصادية نور جيدي قالت لـ"إرم نيوز" إن "مسألة الإعفاء من الديون تمثل بالفعل نقطة إيجابية، وتصب في مصلحة الصومال وتعافيه الاقتصادي"، لكنها أكدت على ضرورة "عدم إغفال وجود مطالب للقيام بإصلاحات من المهم الاستجابة لها، خصوصاً وأن البلاد قد تشهد انفراجاً سياسياً بعدما رفع مجلس الأمن الدولي حظر التسليح عن الجيش".
وأشارت "جيدي" إلى أن "تخفيف الديون الخارجية التي تكلف خزينة البلاد مئات ملايين الدولارات سنوياً سيسمح بإعطاء نفس جديد للاستثمار في عدة مجالات مثل الزراعة، حيث تمتلك البلاد إمكانيات هائلة في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بالثروة الحيوانية".
بينما قال المحلل السياسي عمر طلحة إن "هذا القرار جاء في توقيت حساس للغاية إذ يتزايد الاهتمام بالصومال، وهو ما بات واضحاً من خلال إجراءات تدعم جهود القضاء على "حركة الشباب"؛ ما يشير إلى مساع دولية، لفك عزلة الصومال تدريجياً، وجعله مؤهلا لأداء أدوار أكبر".
وأوضح بأن القرار "جعل الصومال معنياً بمبادرة الهيبك، والتي تعني أن هناك دولاً معفية من سداد الديون الخارجية، وهو قرار شمال السودان سابقاً"، وأشار إلى أن هذا القرار "سيفتح المجال أمام دعم الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الخدمات الإدارية والرعاية الصحية وغير ذلك".
ورأى طلحة بأن "الحل الآن في استثمار هذه الفرصة التي جاءت في وقت كان فيه شبح عدم القدرة على سداد الديون يلاحق البلاد، وهو ما يفرض على الحكومة استثمار ذلك لصالح الدفع باستثمارات قوية".
ومبادرة الهيبك تم إطلاقها عام 1996 بقرار مشترك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتعرف اختصاراً بـ "مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون"، وهي مبادرة تهدف إلى تخفيف عبء تلك الديون.