المغرب يعلن أسماء تحالفات تأهلت للمنافسة على بناء محطة للطاقة الشمسية

وفي 2019 فاز تحالف بقيادة إي.دي.إف بعطاء لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات تم تصميمها لتجمع بين تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، ولم تكتمل بعد المرحلة الأولى من هذا المشروع رغم مرور أربع سنوات، وتقول مصادر إن من أسباب ذلك خلافات حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.

وفي 2022، مثلت مصادر الطاقة المتجددة 18 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بينما شكل الفحم 72 بالمئة، وفقًا للأرقام الرسمية.

وبحلول مارس/آذار 2023، مثلت الطاقة المتجددة 40 بالمئة من القدرة الفعلية في البلاد، ويخطط المغرب لزيادة هذه النسبة إلى 52 بالمئة بحلول 2030.