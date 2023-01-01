تقرير: ماسك أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار خلال عام

وقال ماسك في المذكرة: "لا تنزعجوا كثيرًا من جنون سوق الأسهم، بينما نثبت استمرار الأداء الممتاز للشركة سوف يدرك السوق ذلك".

وخسر ماسك لقب أغنى رجل في العالم الشهر الماضي مع صعود الملياردير الفرنسي برنارد آرنو، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "إل في إم إتش".

وعلى الرغم من امتلاكها لجزء صغير من سوق السيارات الكهربائية في العالم، فقد تم تقدير قيمة "تسلا" السوقية بأكثر من تريليون دولار أواخر عام 2021 على غرار عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل "أمازون" و"أبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك اضطر إلى بيع جزء كبير من أسهمه في "تسلا" العام الماضي لتمويل صفقة شراء شبكة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، لافتة إلى أنه منذ استحواذه على الشبكة اتخذ ماسك تدابير كبيرة لخفض التكاليف في الشركة.

وأوضحت أنه قام بتخفيض حوالي 75 ٪ من الموظفين البالغ عددهم 7500 موظف، وأغلق مكاتب الشركة في مدينة سياتل بعد رفضه دفع الإيجار.