اليورو يتجه صوب تسجيل أطول سلسلة خسائر في تاريخه

يتجه اليورو اليوم الجمعة لتسجيل انخفاض قياسي للأسبوع الثاني عشر مقابل الدولار، ما لم تدفع بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم العملة الأمريكية إلى الانخفاض.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات اليوم ارتفاعا ضئيلا عند 1.0575 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.0448 دولار.

ولا يزال اليورو يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مما يجعل سلسلة الانخفاضات هذه هي الأطول منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.