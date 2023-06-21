ارتفاع الدولار وبيتكوين تواصل مكاسبها

ارتفع سعر صرف الدولار، الأربعاء، قبل أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونغرس، إذْ من المتوقع أن تعكس تصريحاته تشديد السياسة النقدية، بينما صعد الجنيه الإسترليني على نحو طفيف بعد بيانات تضخم بريطانية أقوى من المتوقع.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 8.7 في المئة في مايو/أيار الماضي، رغم آمال بتراجعه عن مستواه في أبريل/نيسان.

وصعد الإسترليني لفترة وجيزة 0.3 في المئة مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر عند 1.2765 دولار، كما ارتفع على نحو طفيف مقابل اليورو والين مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة. وتضع الأسواق في اعتبارها احتمال رفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى ذروة عند ستة في المئة خلال 12 شهرًا.

وتماسك اليورو عند 1.0914 دولار في المعاملات الآسيوية، بينما انخفض الين على نحو طفيف إلى 141.80 مقابل الدولار، بعدما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، وأشار مسؤولو البنك إلى التمسك بالتيسير النقدي، فيما تحول تركيز المتعاملين إلى المركزي الأمريكي.

ويبدأ باول شهادته أمام الكونغرس في الساعة الـ14:00 بتوقيت غرينتش.