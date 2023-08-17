بعشرات الكيلوميترات.. بوتين يفتتح خط مترو يصل أطراف موسكو

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خط مترو جديد يضاف إلى الخطوط الـ14 في العاصمة موسكو، ويربط الخط الذي يحمل اسم "إم تس دي 3" مدينة زيلينوغراد غرب موسكو ومدينة رامنسكي شرقها.

ويشمل الخط الجديد، الذي حضر مراسم تدشينه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ما يصل إلى 41 محطة جديدة، حيثُ يبلغ طوله 85 كيلومتر تقريبًا.