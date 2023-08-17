الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء افتتاحه خط مترو جديد برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء افتتاحه خط مترو جديد برفقة عمدة موسكو سيرغي سوبيانينمتداولة

بعشرات الكيلوميترات.. بوتين يفتتح خط مترو يصل أطراف موسكو

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خط مترو جديد يضاف إلى الخطوط الـ14 في العاصمة موسكو، ويربط الخط الذي يحمل اسم "إم تس دي 3" مدينة زيلينوغراد غرب موسكو ومدينة رامنسكي شرقها.

ويشمل الخط الجديد، الذي حضر مراسم تدشينه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ما يصل إلى 41 محطة جديدة، حيثُ يبلغ طوله 85 كيلومتر تقريبًا.

صورة للخط الجديد
صورة للخط الجديد متداولة

ويغطي مترو موسكو كل أرجاء العاصمة وبعض خطوطه وصلت إلى خارج حدود المدينة، حيثُ افتتح أول خط مترو في موسكو في عام 1935، كأول نظام للسكك الحديدية تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي، وبنيت بعض محطاته حينها على عمّق 70 متر تحت الأرض.

صورة لكل خطوط المترو في موسكو
صورة لكل خطوط المترو في موسكومتداولة

وتعتبر بعض محطات المترو في موسكو، مقصدا للسياح لجمال هندستها وقدمها والتماثيل الموضوعة في داخلها، وتبعا لأحدث الإحصائيات يستخدم خدمات شبكات المترو أكثر من 12 مليون شخص يوميا.

صورة تظهر محطة قديمة بنيت في عصر الاتحاد السوفيتي
صورة تظهر محطة قديمة بنيت في عصر الاتحاد السوفيتي متداولة
روسيا

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