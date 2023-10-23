اقتصاد
اتفاق لتوريد الغاز القطري إلى إيطاليا لمدة 27 عامًا
أعلنت شركة قطر للطاقة توقيع اتفاق لمدة 27 عامًا، مع شركة "إيني" الإيطالية، لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا.
وذكرت قطر للطاقة، أن الغاز الطبيعي المسال سيورد إلى إف.إس.آر.يو إيطاليا، وهي وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز، تقع في ميناء بيومبينو الإيطالي.
ومن المتوقع بدء عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال في عام 2026 لمدة 27 عامًا.
وسيكون مصدر الغاز الطبيعي المسال، مشروعًا مشتركًا بين قطر للطاقة و"إيني" التي لها حصة بمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر.