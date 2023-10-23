اتفاق لتوريد الغاز القطري إلى إيطاليا لمدة 27 عامًا

أعلنت شركة قطر للطاقة توقيع اتفاق لمدة 27 عامًا، مع شركة "إيني" الإيطالية، لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا.

وذكرت قطر للطاقة، أن الغاز الطبيعي المسال سيورد إلى إف.إس.آر.يو إيطاليا، وهي وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز، تقع في ميناء بيومبينو الإيطالي.