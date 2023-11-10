صندوق مصر السيادي ينهي بيع 7 فنادق تاريخية نهاية العام

قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي يوم الخميس، إن مصر ستنتهي من بيع سبعة فنادق، بعضها تاريخية، بحلول نهاية العام.

وأضاف في مقابلة خلال مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك "تمت ترسية العطاءات. لذا، فنحن الآن ماضون صوب إتمام الصفقة قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين". وأضاف "سيحسنون وضع هذه الأصول القيمة في مصر، بهدف طرحها في البورصة".

والفنادق المبيعة، بين أعرق الفنادق المصرية، هي فندق كتراكت في أسوان و ونتر في الأقصر ومينا هاوس في القاهرة وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري. لكن في الشهر التالي أعلنت وزيرة التخطيط المصرية أن القاهرة باعت حصة قيمتها 700 مليون دولار في شركة الفنادق لتحالف يشمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة.