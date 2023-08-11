نائب الرئيس التركي يسدي "نصيحة اقتصادية" لتفادي الركود

قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الجمعة، إن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.

ومنذُ انتخابات من شهر مايو/أيار الماضي، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولًا جذريًا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.

وغير البنك المركزي التركي منذُ شهر يونيو/حزيران الماضي، مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم، الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عامًا فوق 85% العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60% في 2024.

وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، هذا الأسبوع، إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها يلماز اليوم الجمعة.

وقال يلماز إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، عن برنامجها متوسط ​​المدى، الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.