مدّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا"، الاثنين، تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 آب/ أغسطس، بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويشمل التعليق بحسب بيان لشركة "إير فرانس"، "الرحلات بالاتجاهين" بين مطار شارل ديغول الباريسي، وبيروت.

فيما أبقت "إير فرانس"، عملياتها بشكل طبيعي بين فرنسا وتل أبيب على ما أوضحت الشركة.

وجاء في بيان لشركة "إير فرانس"، أن استئناف العمليات، المتوقفة منذ 29 تموز/يوليو، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محليا.

وأضاف البيان: أن "إير فرانس تذكّر أن أمن زبائنها وطواقمها هو أولويتها المطلقة"، مؤكدة أن الشركة تتخذ "إجراءات تجارية" تسمح "للعملاء الذين لديهم حجوز من/ إلى بيروت مقررة ضمنا قبل 18 آب/أغسطس 2024، بتأجيل أو إلغاء رحلتهم مجانا".

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وكانت شركات طيران أخرى عدة، علّقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية خشية تصعيد عسكري بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، إذ أعلنت "لوفتهانزا الألمانية"، و"إيتا" الإيطالية، الأسبوع الماضي، تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب، حتى 15 آب/أغسطس على الأقل.