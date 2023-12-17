تقرير إسرائيلي رسمي يحذر: "حرب غزة" تعرقل نمو الاقتصاد

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري تباطأ أكثر من التوقعات الأولية، ومن المتوقع انخفاض النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب مع حركة حماس.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بينما كان التقدير السابق يشير إلى نسبة 2.8%.

بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، على أساس نصيب الفرد.

ويعزى الانخفاض جزئياً إلى تأثير سلبي ناجم عن الحرب، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 2% في عام 2023، بعدما بلغ 6.5% في عام 2022.