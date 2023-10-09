سياسي نيجيري يحذر من مخاطر ديون الدول الأفريقية

حذر سياسي نيجيري من أن أكثر من نصف البلدان الـ39 الأقل نموا في أفريقيا معرضة لمخاطر عالية، أو تعاني بالفعل من تراكم الديون.

وقال عضو مجلس الشيوخ النيجيري، جيموهفلورنسو إبراهيما، لـ "إرم نيوز"، إن "أبرز تحدٍ يواجه البلدان الأفريقية هو محدودية مصادر التمويل وضعف الاستثمار الوطني، وعدم قدرة الدول على وضع أجندات للتمويل وارتفاع تكاليف الاقتراض"، مشيرا إلى أنها "غير قادرة على الاستثمار في التعافي والعمل المناخي والتنمية المستدامة".

ورحب إبراهيما باستضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي انطلقت اليوم الاثنين، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى في مراكش، بغية تحقيق تقدم ملحوظ في النقاشات وإجراءات الإصلاح، للوفاء بالوعود المقدمة لشعوب أفريقيا بشأن الازدهار والمساواة والاستدامة.