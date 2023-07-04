ارتفاع أسعار النفط وسط خشية من الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم الأسواق لتأثير تخفيضات مزمعة للإمدادات في أغسطس آب، من جانب مصدّرين كبيرين للخام هما السعودية وروسيا في مقابل توقعات ضبابية للاقتصاد العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.46 % إلى 74.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.12 دولار للبرميل، بزيادة 33 سنتا أو 0.47 %.
والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ1% عند التسوية في الجلسة السابقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين، أن المملكة قالت إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس آب.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس، أيضا إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.
وتصل التخفيضات إلى 1.5 % من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميا، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار.
ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.
ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو حزيران للأسبوع الثالث على التوالي، وستنشر بيانات حول المخزونات غدا الأربعاء وبيانات رسمية يوم الخميس، وتأجل النشر ليوم واحد بسبب العطلة في الولايات المتحدة.
وبشكل عام جاءت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت عمليات مسح تباطؤ نشاط المصانع على المستوى العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا، كما تراجع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل أكبر في يونيو حزيران ليصل إلى مستويات سجلت آخر مرة أثناء الموجة الأولى لوباء كورونا.