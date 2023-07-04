ارتفاع أسعار النفط وسط خشية من الإمدادات

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.12 دولار للبرميل، بزيادة 33 سنتا أو 0.47 %.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ1% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين، أن المملكة قالت إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس آب.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس، أيضا إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.

وتصل التخفيضات إلى 1.5 % من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميا، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.