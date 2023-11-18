تقرير: إسبانيا لم تعد الاقتصاد الضخم في الاتحاد الأوروبي

وكشف التقرير أن التضخم تجاوز عتبة 3% لأول مرة، منذ تموز/ يوليو 2021، وانغمس في مسار تصاعدي معين. إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين من 4.9%، في أيلول/ سبتمبر إلى 3.6% في تشرين الأول/ أكتوبر.

وذلك بتناقض مع ركود التضخم في إسبانيا، حيث تجاوز فيها مؤشر أسعار المستهلكين، الشهر العاشر من العام، متوسط ​​منطقة اليورو للمرة الأولى، منذ آب/ أغسطس 2022.

وأشار التقرير إلى أن اعتدال التضخم في ألمانيا وإيطاليا كان سببًا في تفوق البلدين على أسبانيا التي كانت الدولة صاحبة الاقتصاد الضخم في الاتحاد الأوروبي والتي شهدت أدنى زيادات في الأسعار منذ 11 شهرًا.

وخلافًا للانخفاضات المتتالية في مؤشر أسعار المستهلكين المسجلة في متوسط ​​منطقة اليورو على مدى النصف الأخير من العام الماضي، ظل التضخم في إسبانيا في ارتفاع لمدة 4 أشهر، بعد انخفاضه إلى 1.6% في حزيران/ يونيو.

كما سجلت إسبانيا أيضًا ذروة المنحنى التصاعدي أمام جميع شركاء العملة الموحدة، في تموز/ يوليو 2022، ومن هنا بدأ اختلاف الاتجاهات.

ولفت التقرير إلى أن المنتجات التي لا تزال تسجل أعلى الزيادات هي الأغذية والمشروبات غير الكحولية، إذ يصل معدل تضخم أسعار الغذاء في إسبانيا إلى 9.4%، وهو ثاني أعلى رقم في الاتحاد الأوروبي بالكامل.

المصدر: صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية