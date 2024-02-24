إسبانيا تشهد أسوأ نتائج اقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي

تشهد إسبانيا أسوأ نتائج اقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي، وجاءت في المرتبة 22 ضمن التصنيف الأوروبي، بعد أن أوضح الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بين عامي 2019 - 2023، أن متوسط تطور الإنتاج كان أقل بنسبة تزيد عن 50% من متوسط الاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة "ABC".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الضغوط المالية ارتفعت في البلاد بمقدار 2.9 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمسة أعوام، من (35.4 - 38.3) % من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح الدولة الثانية التي لديها أعلى زيادة بعد قبرص، وأعلى بكثير من متوسط الاتحاد.

وأشارت إلى أن القوة الشرائية للأسر الإسبانية مقاسة من دخل الفرد، انخفضت بنسبة 5.5% خلال الأعوام 2019 - 2023.

وبذلك؛ ارتفعت فجوة الدخل مع أوروبا من 9 إلى 14 نقطة مئوية، لتظهر إسبانيا مرة أخرى بين مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض التي لها الحق في تلقي أموال المساعدات، وفق الصحيفة.