رغم حديثها عن تدابير اقتصادية.. لماذا قيدت تركيا واردات الذهب؟

رأت صحيفة "المونيتر" أن الاقتصاد التركي ما زال يعيش على وقع أزمة التضخم، حيث تشهد الأسعار ارتفاعات مستمرة، رغم مرور شهرين على تعيين فريق جديد لإصلاح الاقتصاد، لكن الحكومة تواصل الاعتماد على التدخلات في السوق، وفرض القيود للتخفيف من المشاكل الاقتصادية بدلا من استعادة عمل اقتصاد السوق الحرة.

ومؤخرا، فرضت الحكومة قيودا على واردات الذهب غير المعالج في محاولة للحد من اتساع عجز الحساب الجاري في تركيا الذي بلغ قرابة 38 مليار دولار للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث لعب الارتفاع الكبير في وارادت الذهب دورا رئيسا في اتساع فجوة الحساب الجاري، في وقت ينظر فيه الكثير من الأتراك إلى الذهب والعملة الأجنبية على أنهما الملاذ الآمن ضد التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية.

ووفقا لبيانات رسمية، قُدرت واردات تركيا من الذهب في الشهور السبعة الأولى من العام بقرابة 181 طنا، مقارنة بالمعدل السنوي للواردات البالغ 192.3 طنا في الأعوام بين 2013-2022، فيما بلغت قيمة الذهب الذي جرى استيراده في شهر يوليو فقط ما يقارب من 15 مليار دولار، أي ما نسبته 20% من إجمالي الواردات.

ولم يتضح بعد إلى أي حد ستنجح التدابير الحكومية الهادفة إلى خفض عجز الحساب الجاري وتعزيز احتياطي تركيا من العملات الأجنبية، ولكن ممثلي قطاع المجوهرات أعربوا عن قلقهم من تداعيات محتملة لقرار تقييد واردات الذهب، بما في ذلك زيادة عمليات تهريب الذهب.

وتواصل أنقرة سيطرتها على الأسواق المالية، من خلال حزمة من الإجراءات التقييدية، بدلا من ترك ديناميات السوق تسيطر على الأسواق.

يقول المصرفي الكبير الأسبق "كريم روتا" إن الأسواق المالية التركية لا تزال بعيدة كل البعد عن جذب المستثمرين الأجانب، رغم تعيين فريق اقتصادي جديد، بعد سنوات من اتباع سياسات مثيرة للجدل تقف خلفها وجهة نظر الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية المتمثلة في أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس المقبل، يبدو واضحا أن قرارات الحكومة الاقتصادية مصممة بحيث لا تضر باستراتيجية أردوغان الانتخابية، بدلاً من استعادة عمل وفاعلية السوق.

وذكرت الصحيفة أن "مثل هذه القيود والتدخلات الحكومية تهدد بتفاقم مشاكل تركيا الاقتصادية ونقاط ضعفها، فيما يعتقد معارضو الحكومة أن إجراءاتها لمواجهة التضخم لن تبدأ قبل الانتهاء من الانتخابات المحلية القادمة".

المصدر: صحيفة "المونيتر"