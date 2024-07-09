ليبيا.. جلسة برلمانية لمناقشة "الموازنة" وسط خلافات وغياب التوافق حولها

يعقد البرلمان الليبي جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة عامة وموحدة للدولة تمهيداً لإقرارها، وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب توافق حول بنودها.

وتأتي الجلسة، بعد أن أحالت حكومة أسامة حماد في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقترح مشروع موازنة عامة للدولة لعام 2024 إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18 مليار دولار) ليتم عرضها على النواب والمصادقة عليها.

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وقوبل المقترح برفض من داخل البرلمان، حيث أعلن 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة المشكلة من مجلس النواب، عدم اطلاعهم على مشروع قانون الموازنة الموحد، مشددين على عدم مسؤوليتهم عن المقترح المقرر مناقشته في جلسة، اليوم الثلاثاء.

وتتكون اللجنة المالية من 13 عضوًا، اثنين ممثلين عن البرلمان ومثلهما لمصرف ليبيا المركزي واثنين عن الحكومة المكلفة من البرلمان، و4 ممثلين لحكومة الدبيبة، وممثل واحد لكل من المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط ومجلس الدولة.