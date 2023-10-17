الحرب على غزة تهدد بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

وينظر لأي دولة ما عند تخفيض تصنيفها الائتماني، على أنها أقل جدارة ائتمانية، وإذا كانت ترغب في اقتراض المال، سيتم تحميلها بمعدل فائدة أعلى.

وتعرّضت إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لهجوم شنته حركة حماس، تخلله إطلاق لصواريخ، وعملية تسلل لمستوطنات قريبة من قطاع غزة، وخلّف آلاف القتلى والجرحى، ونحو 200 أسير.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وتواصل شنَّ غارات خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل و11 ألف جريح، كما فرضت حصارًا شديدًا، ومنعت دخول إمدادات المياه والطاقة والغذاء إلى القطاع، وسط مساعٍ دولية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.