صحيفة: قانون الصرف الجديد يثير "أزمة" بين وزير الاقتصاد ومحافظ المركزي التونسي‎‎

ووفق الصحيفة، فقد كانت الجلسة "مخيّبة للآمال، لا سيما من جانب المستثمرين الشباب الذين تذمروا من المكبّلات الإدارية التي تنفّرهم من بعث المشاريع وتدفع بكثيرين منهم إلى ترحيل مشاريعهم إلى الخارج".

وقالت الصحيفة، إنّ "خيبة الأمل بلغت ببعض المستثمرين حد التهديد بمغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬مَواطن‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬فيها‭ ‬لعوائق‭ ‬عبثية‭ ‬تكبّل‭ ‬مشاريعهم" وفق تعبيرهم، بينما ردّ مروان‭ ‬العباسي،‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬عليهم‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬السخط‭ ‬والغضب قائلاً: "إذا أردتم مغادرة البلاد فلتغادروا".

وبحسب الصحيفة، فقد "أثار هذا الردّ استنكار‭ ‬وامتعاض‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬سمير‭ ‬سعيّد‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬الحاضرين‭ ‬تحديد‭ ‬طلباتهم‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬حتى‭ ‬تتم‭ ‬دراستها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحكومة‭ ‬قائلاً: لا تنزعجوا، نحن الذين سنشرّع القوانين، لا البنك المركزي".

وكانت الحكومة التونسية بدأت منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية بوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.