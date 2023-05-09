موسكو: اجتماع رباعي في إسطنبول بشأن صفقة الحبوب

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعًا رباعيًّا رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيُعقد في إسطنبول يومي الـ10 والـ11 من مايو الجاري.

وأضاف فيرشينين: "غدًا وبعدَ غدٍ سيكون لدينا اجتماعٌ رفيعُ المستوى في شكل رباعي الأطراف في إسطنبول" بحسب ما أوردته "سبوتنك" الروسية.