موسكو: اجتماع رباعي في إسطنبول بشأن صفقة الحبوب
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعًا رباعيًّا رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيُعقد في إسطنبول يومي الـ10 والـ11 من مايو الجاري.
وأضاف فيرشينين: "غدًا وبعدَ غدٍ سيكون لدينا اجتماعٌ رفيعُ المستوى في شكل رباعي الأطراف في إسطنبول" بحسب ما أوردته "سبوتنك" الروسية.
ووقَّع كلٌّ من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في الـ22 من يوليو الماضي، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أنْ تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.