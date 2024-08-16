انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، لكنّ خاميْ القياس يتجهان لتحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني على التوالي.

جاء ذلك بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية حدت من مخاوف المستثمرين بشأن ركود محتمل في أكبر دولة مستهلكة للنفط، وفق "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 80.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 77.93 دولار للبرميل.

ويتجه برنت لزيادة 1.6% على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 1.5%.

وتجدد تفاؤل المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي بعد سلسلة من البيانات التي صدرت هذا الأسبوع.

فقد أظهر تقرير رسمي، الخميس، أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت 1% الشهر الماضي، وهو ما يفوق كثيراً توقعات السوق لزيادة 0.3%.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي.

وقال محللون في شركة استشارات الطاقة :إف.جي.إي" إن "البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع ساعدت في تهدئة المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد الأمريكي".

وأشاروا إلى أن "أسواق النفط ستعود للتركيز بشكل كامل على العوامل الأساسية والجيوسياسية، إذ تتوقع الأسواق هجمات من إيران ضد إسرائيل ثأراً بعد اغتيال زعيم حركة حماس في طهران".

وبدأت جولة جديدة من المفاوضات، الخميس، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب على غزة، حتى مع استمرار القوات الإسرائيلية في هجومها على القطاع الفلسطيني.

وتم تمديد المحادثات، التي لم تحضرها "حماس"، وتقرر استئنافها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة.