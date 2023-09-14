صحيفة: تراجع الثقة بصناعات التجزئة والأدوية في أمريكا

أظهر استطلاع جديد نشرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، الأربعاء، أن صناعات التجزئة والأدوية في الولايات المتحدة تلقت ضربة "وسط معارك الحرب الثقافية على مدى العامين الماضيين".

وقالت صحية "ذا هيل" البريطانية، إن "نسبة الأمريكيين الذين لديهم نظرة إيجابية تجاه صناعة التجزئة، انخفضت إلى 36% بدلا من 47% في عام 2022".

وأضافت الصحيفة أن "إغلاق المتاجر في أعقاب وباء كورونا أسهم في هذا الانخفاض".

وأوضحت بيانات "غالوب" أن 18% من الأمريكيين لديهم نظرة إيجابية لصناعة الأدوية، بانخفاض من 25% في عام 2022".

وعزت هذا التحول في جزء كبير منه إلى انخفاض تصورات الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية في أمريكا عن صناعة الأدوية بنسبة 13% في العام الماضي وسط معارك حول لقاحات كورونا.

في المقابل، ارتفعت التصورات الإيجابية عن الصناعة بمقدار نقطة واحدة بين الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية.

فيما حصلت شركات الطيران وصناعات النشر وصناعات السفر على أكثر النقاط المئوية إيجابية في العام الماضي، بزيادة 8 و6 و6% على التوالي.

وأجري هذا الاستطلاع في الفترة من الأول إلى 23 آب/أغسطس مع عينة مكونة من 1014 شخصًا بالغًا يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر في جميع الولايات الخمسين.

ومؤسسة "غالوب" هي شركة تحليلات واستشارات أمريكية تتخذُ من واشنطن العاصمة مقرًا لها.

المصدر: صحيفة "ذا هيل" البريطانية