التضخم يضع الاستقلالية التجارية البريطانية تحت المجهر
منذ أن قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وضعت مسألة الانعتاق التجاري عن الاتحاد على رأس أولوياتها كمسار سيدعم المملكة المتحدة في التبادل التجاري مع الخارج على نطاق أوسع.
وعلى هذا النهج سارت ناعورة الاقتصاد اللندنية محاولة إدارة عجلات الصادرات البريطانية للشركات عبر تقديم تسهيلات لطرح إنتاجها في الأسواق الخارجية.
وأظهرت الأرقام أن أهداف هذه السياسات لم تنعش الاقتصاد وفقًا لما خطط له، لا بل أفرزت نموًّا محليًّا هشًّا، تعرّى بعد الحرب وإبان بِدء عهد التضخم.
كما أظهرت الأرقام التي كشفتها مكتبة مجلس العموم أن صادرات بريطانيا حققت نموًّا لم تتجاوز نسبته الـ 24.4 % فقط بين عامي 2010 و2021، وفي مقارنة هذا المعدل مع دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، تحتل بريطانيا المرتبة الأخيرة.
المحنة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا في الوقت الراهن، وضعت هذه الأرقام وهذه الحقائق تحت عين الاستقصاء، وجعلت الخبراء الاقتصاديين يطرحون تساؤلات عديدة، أبرزها كان حول أن الإدارة الاقتصادية البريطانية وضعت النمو الاقتصادي المحلي أولوية لها على حساب باقي العوامل التي من الممكن أن تسهم أيضًا في تحسُّن الأوضاع المعيشية، إضافة لتساؤلات حول مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا نتيجة ذلك الانعتاق التجاري والمالي عن أوروبا.
إجماع نخبوي وشعبي على سوء الإدارة
وقال أستاذ الاقتصاد والتمويل والمحاسبة في جامعة بورنموث البريطانية هنري ماثيو لـ"إرم نيوز": "لا شك أن ما يحصل اليوم هو حصيلة سنوات الوباء والحرب في أوكرانيا بالدرجة الأولى، لكن عند النظر إلى الآثار في دولتنا والآثار في الجارة الأوروبية، نتأكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضرَّ كثيرًا بالاقتصاد البريطاني".
وأضاف ماثيو "بريطانيا تشهد تراجعًا في التجارة منذ عام 2018، وهذا أسهم في زيادة الأسعار وخفض الأجور حتى قبل أن يرتفع التضخم هذا العام، والجميع يعلم ذلك، ويعلم أيضًا أن الحل الأمثل لهذه الأزمة التي تعصف بنا هو الانضمام إلى السوق الموحدة، لكن الغالبية لا يجرؤون على الاعتراف بذلك".
وكشف استطلاع أجرته شركة "YouGov" أن 56% من الناس يعتقدون أن بريطانيا كانت مخطئة في مغادرة الاتحاد الأوروبي وأن 32% فقط يعتقدون أنها كانت على حق، لكن 19% من هؤلاء الموافقين على الخروج يعتقدون اليوم أنهم مخطئون بحسب ما قالته الشركة.
وهنا قال ماثيو "بينما تكافح الأعمال والصناعة ويصارع المستهلكون مع ارتفاع أسعار الواردات التي يفرضها تخفيض قيمة العملة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعي المسؤولون البريطانيون أنهم حولوا البلاد إلى سوق ناشئة؛ ما أضعف اقتصاد البلاد".
شلل يصيب حركة العقار
آخر وأبرز النتائج السلبية لهذه السياسات البريطانية بحسب ماثيو كان ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وخلق هذا الارتفاع تراجعًا في الطلب على العقارات بنحو النصف تقريبًا، بحسب ما كشفه موقع Zoopla العقاري في بريطانيا والذي أكد أن حركة شراء العقارات في البلاد تحولت إلى حركة تأجير؛ ما زاد الضغط على سوق الإيجارات وأدى إلى ارتفاعها.
وقال البريطاني جوليان مورر "37 عامًا" لـ "إرم نيوز": "تواصل الأسعار ارتفاعاتها بوتيرة أعلى من كل الدول الأوروبية، ولا أحد يدري لماذا! كما ارتفعت فوائد وأقساط المصارف بشكل خيالي وانخفض عدد المستفيدين من القروض بشكل كبير".
وأضاف مورر "مع بدء المصرف المركزي البريطاني رفع أسعار الفائدة الأساسية، ارتفعت أسعار الفائدة على الرهون العقارية، الأولوية بالنسبة لهم هي الحد من ارتفاع معدلات التضخم، لكن تلك لم تتحقق، وارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير في الوقت ذاته".
وضع جوليان منزله برسم البيع منذ نحو شهرين، وفي الوقت نفسه يبحث عن منزل آخر في العاصمة لندن كي ينتقل إليه بعد أن يبيع منزله.
وهنا قال "يصلني في اليوم الواحد نحو 15 استفسارًا وسؤالًا عن المنزل وسعره، وقلة قليلة هم من أتوْا ليروْا المنزل، وهذا دليل على أن السعر هو الأزمة الحقيقية التي تمنعهم من الشراء".
وأردف "خلال بحثي عن منزل، أرى الأسعار مهولة، وبعض الشركات والوكالات تتمسك برغبتي بسبب قلة الطلب على البيع وتساعدني في البحث عن العقار الذي أريده، لكن الأسعار غير محتملة".