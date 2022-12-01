التضخم يضع الاستقلالية التجارية البريطانية تحت المجهر

منذ أن قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وضعت مسألة الانعتاق التجاري عن الاتحاد على رأس أولوياتها كمسار سيدعم المملكة المتحدة في التبادل التجاري مع الخارج على نطاق أوسع.

وعلى هذا النهج سارت ناعورة الاقتصاد اللندنية محاولة إدارة عجلات الصادرات البريطانية للشركات عبر تقديم تسهيلات لطرح إنتاجها في الأسواق الخارجية.

وأظهرت الأرقام أن أهداف هذه السياسات لم تنعش الاقتصاد وفقًا لما خطط له، لا بل أفرزت نموًّا محليًّا هشًّا، تعرّى بعد الحرب وإبان بِدء عهد التضخم.

كما أظهرت الأرقام التي كشفتها مكتبة مجلس العموم أن صادرات بريطانيا حققت نموًّا لم تتجاوز نسبته الـ 24.4 % فقط بين عامي 2010 و2021، وفي مقارنة هذا المعدل مع دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، تحتل بريطانيا المرتبة الأخيرة.