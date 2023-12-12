مصرف الإمارات المركزي ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية

انضم مصرف الإمارات المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.

وقال المصرف الإماراتي في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي "تماشيًا مع أهدافه الإستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية".