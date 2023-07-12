الذهب يلمع مع تراجع الدولار وعائدات السندات قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1940.50 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى أدنى مستوى له منذ الـ11 من مايو/ أيار؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى في أسبوع تقريبًا.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، أن يكون معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو/ حزيران انخفض على أساس سنوي إلى 5% من 5.3%، لكن مع ذلك فسيبقى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الاتحادي عند 2%. ومن المقرر صدور البيانات الساعة الـ 1230 بتوقيت غرينتش.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين، إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي، ومع ذلك فلا يزال هناك ما يلزم القيام به لخفض التضخم.