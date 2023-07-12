الذهب يلمع مع تراجع الدولار وعائدات السندات قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن تراجع الدولار وعائدات السندات وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على صورة أوضح لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1935.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0728 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1940.50 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى أدنى مستوى له منذ الـ11 من مايو/ أيار؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى في أسبوع تقريبًا.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، أن يكون معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو/ حزيران انخفض على أساس سنوي إلى 5% من 5.3%، لكن مع ذلك فسيبقى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الاتحادي عند 2%. ومن المقرر صدور البيانات الساعة الـ 1230 بتوقيت غرينتش.
وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين، إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي، ومع ذلك فلا يزال هناك ما يلزم القيام به لخفض التضخم.
وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92% لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي الـ25 والـ26 يوليو/ تموز، وفقًا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وتزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.14 دولار للأوقية والبلاتين 0.4% إلى 928.05 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.1 % إلى 1250.29 دولار.