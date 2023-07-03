تركيا تمدّد تعليق رحلاتها الجوية مع مطار السليمانية حتى 2024

أعلنت تركيا تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق لستة أشهر حتى مطلع العام القادم، بحسب ما صرّح به محافظ السليمانية هفال أبوبكر، اليوم الإثنين، في تصريح للصحافة المحلية.

وكانت تركيا قد علّقت الرحلات الجوية مع مطار السليمانية مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي؛ بحجة أن حزب العمال الكردستاني "يخترق المطار"، وكان من المقرر أن تُستأنف الرحلات مطلع تموز/يوليو الجاري "بحسب مجريات الأحداث".