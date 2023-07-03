تركيا تمدّد تعليق رحلاتها الجوية مع مطار السليمانية حتى 2024
أعلنت تركيا تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق لستة أشهر حتى مطلع العام القادم، بحسب ما صرّح به محافظ السليمانية هفال أبوبكر، اليوم الإثنين، في تصريح للصحافة المحلية.
وكانت تركيا قد علّقت الرحلات الجوية مع مطار السليمانية مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي؛ بحجة أن حزب العمال الكردستاني "يخترق المطار"، وكان من المقرر أن تُستأنف الرحلات مطلع تموز/يوليو الجاري "بحسب مجريات الأحداث".
وبررت وزارة الخارجية التركية القرار آنذاك بأنه جاء نتيجةً لـ"تكثيف أنشطة" حزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية و"اختراق مطارها"، وأن ذلك يشكّل "تهديداً" للأمن الجوي.
وقال مسؤولو مطار السليمانية الدولي حينها، إنهم "تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من الخطوط الجوية التركية، مفادها بأنها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي" اعتباراً من ذلك التاريخ.
وأشار المسؤولون إلى أن "أسباب تعليق رحلات الخطوط الجوية التركية، غير معلومة حتى اللحظة، وأنهم خاطبوا الطرف التركي لمعرفة الأسباب، وموعد استئناف الرحلات".