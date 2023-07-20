الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع مع ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الخميس، إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقِف قريبًا دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة الـ0325 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1987.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أيار/مايو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1988.80 دولار.

وقال بادن مور رئيس إستراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم الـ26 من تموز/يوليو)".

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب؛ لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.