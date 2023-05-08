سوق أبوظبي العالمي يوسع مساحته لعشرة أمثالها

قال سوق أبوظبي العالمي، اليوم الاثنين، إنه سيوسع مساحته إلى عشرة أمثال المساحة الحالية في إطار خطط أبوظبي لتنويع اقتصادها من خلال جعل قطاعها المالي مساهما رئيسيا في الاقتصاد.

وسيضيف جزيرة الريم إلى موقعه الحالي في جزيرة الماريه.