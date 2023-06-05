نائب أردوغان: مكافحة التضخم في صدارة الأولويات

قال جودت يلماز النائب الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه سيضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات، وسيعير اهتمامًا خاصًّا بمسألة تحسين بيئة الاستثمار لدى توليه مهام منصبه.

وأعلن الرئيس التركي حكومته الجديدة السبت عقب انتخابات الشهر الماضي، وعيَّن يلماز نائبًا له بدلًا من فؤاد أوقطاي، بحسب "رويترز".

ويلماز عضو في حزب العدالة والتنمية ونائب عن ديار بكر (جنوب شرق).

وعانت تركيا من تضخم جامح تخطى 40% تحت تأثير الخفض المتواصل لمعدلات الفائدة بتوجيهات من أردوغان، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وهبطت العملة الوطنية بشكل حاد إلى أكثر من 20,95 ليرة تركية للدولار الجمعة، رغم إنفاق مليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية لإبطاء انهيارها.