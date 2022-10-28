تقرير: الاقتصاد البريطاني يترنح تحت ضربات التضخم

لا تخفى حالة القلق في الشارع البريطاني، إزاء وصول التضخم إلى أعلى مستوياته، فيما تظهر حالة القلق كذلك من موجة الغلاء التي تنذر بانحدار ثلث البريطانيين تحت خط الفقر، فيما تكشف تقارير عن وباء من الاحتيال في مجال الطاقة وسرقات التيار الكهربائي.

وتشير آخر الأخبار إلى تأجيل عرض الموازنة الهادفة إلى طمأنة السوق لمدة أسبوعين بهدف توخي المزيد من الدقة.

وقرأ محللون اقتصاديون هذه الخطوة على أنها تعكس التخبط والارتباك لدى منظومة استقرار المالية العامة، خاصة بعد فشل الموازنة المصغرة التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس، في انتهاج أسلوب مناسب لسد العجز في الميزانية.

نحو الفقر من أوسع بابه

وبحسب المسح الأخير لمكتب الإحصاء البريطاني يشعر نحو 77% من البالغين في بريطانيا بالقلق بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما يجد 4 من كل 10 بريطانيين صعوبة في تسديد فواتير الطاقة، ويعجز 3 من كل 10 عن تسديد أقساط الرهن العقاري.

وكشف تقرير لمؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" عن مخاوف من ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار ثلاثة ملايين ليصل إلى 14 مليون شخص بين 2023 و2024، إضافة لإمكانية أن يعاني طفل من بين كل ثلاثة أطفال في بريطانيا من الفقر.

وقال هان تومي وهو بريطاني مقيم في لندن: "ارتفعت الأسعار في بريطانيا بشكل كبير وغير مسبوق بعد الحرب، وكانت العامل الرئيسي لارتفاع التضخم بين شهري آب وأيلول، لكن الوضع تأزم كثيراً في الشهرين الأخيرين فأصبحت بعض الأسر أمام الاختيار بين التدفئة أو تناول الطعام".

المصارف تبرأت من الفقراء

وأضاف تومي وهو يعمل محاسبا في شركة عقارات: "فوائد البنك ارتفعت بشكل كبير، وزادت أقساط القروض حوالي 500 جنيه إسترليني في الشهر، أما شريحة المستفيدين فانخفضت بشكل كبير".

وتابع يقول: "من كان يحق له من البريطانيين الاقتراض من البنك بما قيمته 200 ألف جنيه، لم تعد تسمح له المصارف بذلك، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة بشكل كبير".

بحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن أكثر من نصف المستهلكين قللوا من استخدامهم الطاقة في المنزل، و40 % أنفقوا أقل على الملابس والأحذية، و39 % قللوا من الخروج والأنشطة الترفيهية، أما 22 % من المجيبين فقالوا إنهم أنهوا اشتراكاتهم الترفيهية في قنوات مثل "نتفليكس" أو "ديزني".

كل هذه التحديات والمشكلات صبت في خندق تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى مستوى قياسي منخفض، حسب مؤشرات استندت إلى ردود 3226 مستهلكاً، وأظهرت تراجع الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وعن ارتفاع أسعار العقارات وبدلات الآجار، تحدث تومي: "ارتفع ثمن إيجار معظم العقارات حوالي 500 جنيه بالحد الأدنى، أنا كنت أدفع 1000 جنيه ثمن إيجار لمنزلي، أصبحت أدفع 1500 جنيه".

الأمان تهاوى مع الباوند

مع الارتفاع المريع لأسعار الطاقة، تعتري الأوساط الاقتصادية البريطانية موجة احتيال غير مسبوقة كشفت عنها هيئة تجارة الخدمات المالية "يو كيه فاينانس"، كما تتهرب شرائح من المجتمع من فواتير الكهرباء وتقوم أخرى بسرقة التيار الكهربائي.

وشاعت بعض عمليات الاحتيال عبر رسائل تزعم أنّ مصدرها منظّم الطاقة "أوفجيم"، لتأتي التحذيرات من مركز الإبلاغ عن الاحتيال في بريطانيا من هذه الرسائل التي تطلب من البريطانيين تفاصيل مصرفية لتلقي خصم الطاقة الحكومي البالغ 400 جنيه إسترليني.

وقال تومي: "التضخم وارتفاع الأسعار لا يتوقف، حتى المياه ارتفعت بشكل كبير، وهذه المياه تعبأ في إيرلندا، والشارع يغلي ويتذمر من هذا الوضع ومن زيادة المشكلات الناجمة عن التضخم، مثل البطالة والفساد والسرقة".

وتابع: "البلاد كلها تترقب الموازنة الجديدة، والحكومة تواصل تصدير الوعود بأن هذه الموازنة ستطمئن الناس والسوق وتعيد له بعضاً من الاستقرار.

وختم تومي حديثه لـ"إرم نيوز" بأن "جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق حزب المحافظين، والاستقالات المتتالية، وفي المقابل نحن من ندفع الثمن، لذلك أصبح من الصعب الوثوق بهم لإدارة الاقتصاد وإنقاذ البلاد".