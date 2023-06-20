روسيا: الأمم المتحدة أكدت عدم قدرتها على حل شكاوى متعلقة باتفاق الحبوب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن الأمم المتحدة أكدت عدم قدرتها على حل بعض الشكاوى الروسية الأساسية المتعلقة باتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وبحسب الوكالة، قالت الوزارة إن "المنظمة الدولية غير قادرة على وجه الخصوص على ضمان استئناف تصدير الأمونيا عبر خط للأنابيب من روسيا، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات، أو ضمان إمداد روسيا بقطع غيار الآلات المستخدمة في الزراعة".