بسبب قرار من بوركينافاسو.. مصير "غامض" ينتظر الأموال الليبية في الخارج

تواجه الأموال والأصول الليبية الموجودة في الخارج مصيرًا يكتنفه الغموض في ظل انقسام سياسي يُغيب التنسيق بين المؤسسات الليبية لاسترداد أصولها، لا سيما بعد إعلان حكومة المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، أخيرًا، عن تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية (باليب) الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة بين البلدين العام 1984، وقالت إن ذلك "يهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك".

واعتبرت الحكومة البوركينابية في بيان أنه "بعد 4 عقود ما يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه.. على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي".

إجراء "غير قانوني"

وفي أول ردود الفعل عارض المصرف الليبي الخارجي الخطوة التي اتخذتها واغادوغو قائلاً في بيان إن "قرار السلطات المؤقتة في بوركينا فاسو هو إجراء غير قانوني".

وتأتي خطوة بوركينافاسو في وقت تعرضت فيه العديد من الأموال والأصول الخارجية لمحاولات مصادرة خاصة في دول أوروبية، تم فيها تجميد تلك الأموال التي يعود بعضها إلى أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.