ميتا تطرح خططًا لاستخدام فيسبوك وإنستغرام بدون إعلانات في أوروبا

قالت شركة ميتا بلاتفورمز، اليوم الإثنين، إنها ستقدم للمستخدمين في أوروبا خطة اشتراك لاستخدام منصتي فيسبوك وإنستغرام دون إعلانات للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.

ستكلف خطط الاشتراك الشهرية مستخدمي الشبكة 9.99 يورو (10.58 دولار)، بينما سيتعين على مستخدمي نظامي أندرويد وآي.أو.إس دفع 12.99 يورو شهريا.