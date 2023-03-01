مسؤول في شركة "FTX" للعملات المشفرة يعترف بـ6 قضايا احتيال

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي إقرار نيشاد بالذنب كجزء من الاتفاقات التي يجريها مدَّعو العموم الذين يضغطون على أعضاء الدائرة المقربة من بانكمان لدفعهم للانقلاب عليه، بعد أن وُجهت إليه في ديسمبر 8 تهم بالاحتيال والتآمر.

وحتى الآن ينكر بانكمان اتهامات المدعين العامين الذين يقولون إنه اختلس المليارات من ودائع عملاء FTX لسد الخسائر في صندوق تحوط Alameda Research، وكذب على المستثمرين والمقرضين بشأن الوضع المالي لشركاته.