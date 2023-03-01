مسؤول في شركة "FTX" للعملات المشفرة يعترف بـ6 قضايا احتيال
اعترف نيشاد سينغ، رئيس الأعمال الهندسية في شركة العملات المشفرة FTX المفلسة بـ6 قضايا احتيال، ما يضيف مزيدًا من الضغط على مؤسس الشركة سام بانكمان بينما يستعد للمحاكمة.
وأقر نيشاد سينغ، بالذنب في 6 تهم جنائية بالاحتيال والتآمر في جلسة استماع أمام محكمة مانهاتن، الثلاثاء، في قضية انهيار شركة العملات المشفرة التي دفعت الأنظمة المالية حول العالم لإعادة حساباتها.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي إقرار نيشاد بالذنب كجزء من الاتفاقات التي يجريها مدَّعو العموم الذين يضغطون على أعضاء الدائرة المقربة من بانكمان لدفعهم للانقلاب عليه، بعد أن وُجهت إليه في ديسمبر 8 تهم بالاحتيال والتآمر.
وحتى الآن ينكر بانكمان اتهامات المدعين العامين الذين يقولون إنه اختلس المليارات من ودائع عملاء FTX لسد الخسائر في صندوق تحوط Alameda Research، وكذب على المستثمرين والمقرضين بشأن الوضع المالي لشركاته.
من جانبه، أقر سينغ بأنه مذنب في تهمة احتيال بريدي، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب احتيال، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال، وتهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ومنذ انهيار FTX في نوفمبر وبدء التحقيق في عمليات الاختلاس، أقرت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية لشركة "ألاميدا"، وغاري وانج، كبير مسؤولي التكنولوجيا في FTX، بـ7 و4 تهم جنائية على التوالي.