إسبانيا: أسعار الوقود تبلغ أعلى مستوياتها في 2023

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، بأن متوسط أسعار الوقود ارتفع مرة أخرى في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، الذي يتزامن مع عودة المدارس، مواصلًا ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 12.8% منذ بداية الصيف.

وقالت الصحيفة، إن البنزين أصبح أكثر تكلفة هذا الأسبوع بنسبة 0.58% مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، ليصل إلى 1.731 يورو للتر الواحد، وهي أعلى قيمة له حتى الآن هذا العام.

حيث بلغت تكلفة تعبئة خزان سعته حوالي 50 لترًا، 86.50 يورو. أي زيادة قدرها حوالي سبعة يورو مقارنةً بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وفي السياق نفسه، فقد ارتفع متوسط سعر الديزل أيضًا لمدة تسعة أسابيع متتالية، حيث سجل في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول 1.622 يورو للتر، بزيادة قدرها 0.62٪ عن الأسبوع السابق. وهو المستوى الذي لم يتم تسجيله منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي.

وتابعت الصحيفة بأن الارتفاعات في أسعار الوقود تزامنت مع رفع الحكومة الدعم عن الوقود في شهر ديسمبر الماضي، مما تسبب بالارتفاع المتواصل أسبوعيًّا حتى وصلت نسبة ارتفاع سعر لتر البنزين 8.7%. في حين ارتفع سعر الديزل بنسبة 12.8%.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية