لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، وحافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 3% نتيجة توترات جيوسياسية وبيانات اقتصادية جيدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.09% إلى 79.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، وفق "رويترز".

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.03% إلى 76.86 دولاراً للبرميل.

وقال محللون في "بينك إيه.إن.زد" في مذكرة: "يظل المتعاملون قلقين من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".

وأدت احتمالات تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى استمرار ارتفاع الأسعار بعد أن تعهدت إيران و"حزب الله" اللبناني بالرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في غارة على بيروت.

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي مرتفعاً أكثر من 3.5% على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 4% بفضل البيانات الاقتصادية الجيدة وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأشار 3 من صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة بحلول الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين على نحو أسرع من المتوقع في يوليو/ تموز، وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.