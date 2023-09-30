بعد انقطاع دام 10 سنوات.. انطلاق أول رحلة تجارية من ليبيا إلى إيطاليا

استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، اليوم السبت، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، رغم الحظر الأوروبي على الشركات الليبية، بحسب صحافيين في "فرانس برس"، والسلطات الليبية.

وأقلعت، اليوم السبت، طائرة تابعة لشركة ميدسكاي الليبية الخاصة من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.

وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها العام 2022، رحلتين أسبوعيًا إلى روما يومي السبت والأربعاء.

وذكرت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، على صفحتها على "فيسبوك" أن استئناف الرحلات الجوية يندرج "ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي".

وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية، منذ 2014، على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

وأعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة ومقرها طرابلس، مطلع تموز/يوليو، أن إيطاليا أبلغت السلطات الليبية "بقرارها رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات".

وتشهد ليبيا انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي، في 2011، وتتولّى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان، والمشير خليفة حفتر.

وفي 2014، سيطر تحالف ميليشيات إسلامية باسم "فجر ليبيا" على العاصمة بعد أسابيع من القتال والتدمير شبه الكامل لمطار طرابلس الدولي.

ومنذ ذلك الحين علقت الدول الأوروبية رحلاتها مع ليبيا، وحظرت هبوط الطائرات الليبية وأغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الليبية لأسباب أمنية.

وحاولت الحكومات الليبية المتعاقبة منذ أكثر من 10 سنوات، دون جدوى، رفع هذا الحظر.

وللتوجه إلى أوروبا، كان الليبيون مضطرين للمرور عبر تونس أو إسطنبول أو القاهرة.