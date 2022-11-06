سعوديات يقبلن على تعلم حرفة يدوية من الماضي البعيد

لم تمنع الدراسة الجامعية ونمط الحياة العصري الذي تعيشه علياء الخالدي، الشابة السعودية من تعلم "حياكة السدو" من خلال مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت، تلك الحرفة اليدوية التي أتقنتها نساء شبه الجزيرة العربية في الماضي البعيد، قبل أن تندثر في العصر الحديث.

وتعتزم علياء، التي تعيش في الرياض، إتقان كل مهارات إعداد "خيوط السدو" وحياكتها من خلال اتباع دورات احترافية باتت تتوفر في المملكة مع عودة البريق لتلك الحرفة وحرف قديمة أخرى تشكل موروثا في الخليج العربي.

وتقول علياء الخالدي لـ "إرم نيوز" إنها "ستلتحق بالدورة المسائية المقبلة لتعليم حياكة السدو في المعهد الملكي للفنون التقليدية، شأن شابات سعوديات معاصرات كثر تعلمن أو يعتزمن تعلم حياكة السدو بشكل كامل لانتشارها في الأسواق التجارية".