تونس تعرض مشاريع بقيمة 3.2 مليار دولار على شركاء دوليين

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، يوم السبت، في قمة لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية تستضيفها تونس، إن بلاده تسعى إلى شراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة 10 مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار).

ونشرت الوزارة عبر حسابها على "فيسبوك" أن سعيّد وقّع أيضًا على هامش القمة الفرنكوفونية اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية.

والرئيس التونسي قيس سعيّد، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين قادة دول مجموعة الفرانكفونية الذين يجتمعون في جزيرة جربة، يومي السبت والأحد.