النفط يتراجع وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

يأتي ذلك بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفق "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.5%، إلى 82.45 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.16 دولار.

وكان مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي قد قالوا، الثلاثاء، إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.