توقعات متشائمة.. عجز الموازنة يستفحل في إسرائيل بسبب حرب غزة

وقدَّرت الصحيفة أن تلك المعطيات تعني استمرار زيادة الدين العام خلال السنوات الثلاث التالية، وعدم استقراره أو تراجعه سوى في 2027؛ أي بحساب عجز العام الجاري لن يتراجع الدين العام سوى بعد 4 سنوات.

وأرجع التقرير زيادة العجز إلى حجم الديون التي يتعين على الحكومة تسديدها سنويًا؛ إذ يتوقع أن تزيد الفائدة على الدين بواقع 7% لتصل إلى 13 مليار شيكل خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي قرابة 3.54 مليار دولار، وكل ذلك بفعل زيادة النفقات الناجمة عن الحرب على غزة وتداعياتها على المدى البعيد.

ووجد التقرير أن إطالة أمد الحرب واستمرار استدعاء قوات الاحتياط للخدمة أكثر مما هو مخطط له مسبقًا سيعني زيادة النفقات السنوية لسداد الفائدة على الديون على المدى المتوسط.

ووصف الموقف المالي للحكومة بأنه "هش"، وأن هناك تباينا كبيرا وفجوة تقدر بمليارات الشواكل بين تقارير وتوقعات بنك إسرائيل (البنك المركزي) وبين تلك الصادرة عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، وكذلك شعبة الموازنات في الوزارة.

وأوضح أن هناك مؤشرات على هذه الهشاشة، إذ يجد الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في تمرير حزمة المساعدات التي وعد إسرائيل بها، على خلفية الصراع مع الجمهوريين، وفي ذروة الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان من المفترض أن تصل إسرائيل العام الجاري حزمة مساعدات أمريكية تبلغ 8.7 مليار دولار، تساوي قرابة 31 مليار شيكل، من بينها 3.5 دولار يستطيع الجيش الإسرائيلي التصرف بها، إضافة إلى 4 مليارات دولار لمسيرة تصنيع الصواريخ الاعتراضية للأنظمة المختلفة، وقرابة 1.2 مليار دولار معدات تعتمد على الليزر، وفق الصحيفة.