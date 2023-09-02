شي: الصين ستعزز الوصول لسوق قطاع الخدمات

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت، إن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.

وأضاف شي في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين أن "الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات العالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد"، مؤكدا أن "الصين ستعزز التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة".