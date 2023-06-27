الأردن.. الأوضاع الاقتصادية نقمة على السياحة الخارجية و"جنة" على الداخلية
شهد إقبال الأردنيين على السياحة الخارجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تراجعا ملحوظا وفقًا لرئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن سهيل هلسة.
وقدر هلسة نسبة الانخفاض في حديث مع "إرم نيوز" بـ 40 % مقارنة مع العام 2019، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأعوام من 2020 إلى 2022 لا يقاس عليها باعتبار أن المنشآت السياحية كانت مغلقة أو شبه مغلقة بفعل جائحة كورونا.
وأوضح أن بعض السياح يقارنون أسعار البرامج السياحية التي كانت تقدمها المكاتب والمنشآت السياحية إبان كورونا بالأسعار التي هي عليها اليوم، لافتا إلى أن الإغلاق والحظر الذي كان في زمن كورونا دفع القائمين على السياحة إلى تقديم عروض كبيرة لتنشيط الحركة في منشآتهم.
وقال إن البرنامج الذي كان "يُكلف 500 دينار أردني (نحو 700 دولار أمريكي) أصبحت كلفته اليوم نحو 1000 دينار (1400 دولار).
ورأى هلسة أن هذا التراجع في إقبال الأردنيين على السياحة الخارجية الذي ترافق أيضا مع قرب انعقاد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، خيب من توقعاتهم باتجاه ارتفاعها، مشيرا في ذات السياق إلى أن التراجع الحاصل يأتي في وقت تُسيّر فيه مختلف الشركات نحو 8 رحلات طيران من عمان إلى المطارات التركية.
وتعتبر مصر، وتحديدا شرم الشيخ، وتركيا وقبرص، من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها الأردنيون خارج البلاد.
ازدياد الطلب على السياحة الداخلية
ويأتي انخفاض الطلب على السياحة الخارجية في الأردن، في وقت شهد فيه الطلب على السياحة الداخلية ارتفاعا، وهو الارتفاع الذي وصفه رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر بـ "الجيد".
وقال هلسة إن أهم المناطق السياحية داخل المملكة التي تشهد إقبالا هي العقبة، ووادي رم، ومناطق سياحية وطبيعية في شمال المملكة.
وتقع العقبة على شاطئ البحر الأحمر، حيث تعتبر المتنفس المائي الوحيد المطل على بحر مفتوح، فضلا عن البحر الميت، وهو بحر مغلق، ويمتاز بأنه أخفض بقعة على سطح الأرض، ويقصده السياح لأغراض عدة منها العلاجية من خلال ما يمتاز به من ملوحة عالية، و"ماسكات" الطين التي تستخدم لعلاج البشرة وأمراض أخرى.
وتمتاز مناطق وادي رم الصحراوية، بما يُقدم فيها من برامج تخييم أو ركوب للدراجات السياحية، وتمتاز أيضا بأجوائها الخلابة خلال وقتي الشروق والغروب من النهار.
وتقدم هيئة تنشيط السياحة، التابعة لوزارة السياحة في الأردن، برنامجا سياحيا داخليا مدعومًا يدعى "أردننا جنة"، وهو ما ساهم في تنشيط السياحة الداخلية، وفقا لأصحاب مكاتب سياحية.
ويقول أصحاب مكاتب سياحية في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن "برنامج أردننا جنة المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ساهم بتنشيط السياحة الداخلية، لاسيما وأن أسعار رحلاته تتناسب مع مداخيل العائلة الأردنية".
وافتتح في منطقة عجلون (شمال المملكة) قبل أسابيع مشروع "تلفريك عجلون"، الذي ساهم في تنشيط السياحة في المحافظة الجبلية التي تمتاز بمناخ ملائم للرحلات في فصل الصيف، حيث قلعة عجلون الشهيرة، والغابات والمخيمات السياحية التي تضمها مناطق وقرى عجلون المختلفة.