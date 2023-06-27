الأردن.. الأوضاع الاقتصادية نقمة على السياحة الخارجية و"جنة" على الداخلية

شهد إقبال الأردنيين على السياحة الخارجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تراجعا ملحوظا وفقًا لرئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن سهيل هلسة.

وقدر هلسة نسبة الانخفاض في حديث مع "إرم نيوز" بـ 40 % مقارنة مع العام 2019، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأعوام من 2020 إلى 2022 لا يقاس عليها باعتبار أن المنشآت السياحية كانت مغلقة أو شبه مغلقة بفعل جائحة كورونا.

وأوضح أن بعض السياح يقارنون أسعار البرامج السياحية التي كانت تقدمها المكاتب والمنشآت السياحية إبان كورونا بالأسعار التي هي عليها اليوم، لافتا إلى أن الإغلاق والحظر الذي كان في زمن كورونا دفع القائمين على السياحة إلى تقديم عروض كبيرة لتنشيط الحركة في منشآتهم.

وقال إن البرنامج الذي كان "يُكلف 500 دينار أردني (نحو 700 دولار أمريكي) أصبحت كلفته اليوم نحو 1000 دينار (1400 دولار).

ورأى هلسة أن هذا التراجع في إقبال الأردنيين على السياحة الخارجية الذي ترافق أيضا مع قرب انعقاد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، خيب من توقعاتهم باتجاه ارتفاعها، مشيرا في ذات السياق إلى أن التراجع الحاصل يأتي في وقت تُسيّر فيه مختلف الشركات نحو 8 رحلات طيران من عمان إلى المطارات التركية.

وتعتبر مصر، وتحديدا شرم الشيخ، وتركيا وقبرص، من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها الأردنيون خارج البلاد.