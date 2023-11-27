الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحوَّل التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0608 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الـ16 من مايو/ أيار. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 2011.90 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "ما يحرّك الذهب حاليًّا هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخرًا".

وأضاف "البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار".