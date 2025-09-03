بوتين يعد الصين بالحصول على غاز بسعر أقل من أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إن الصين ستحصل على الغاز الروسي بسعر أقل من سعره في أوروبا.

وذكر بوتين، أن خط أنابيب الغاز (باور أوف سيبيريا 2) المزمع إنشاؤه سيمنح ميزة تنافسية للصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وباركت روسيا والصين مشروع خط الأنابيب الضخم بموجب مذكرة ملزمة وقعها البلدان خلال زيارة بوتين للصين، ولكن لا يُعرف الكثير عن التفاصيل الرئيسية لخط الأنابيب.

وقالت عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" إنه لم يتسنَّ الاتفاق على الأسعار بعد.

وقال بوتين للصحفيين في بكين عندما سُئل عن اتفاق خط الأنابيب الجديد "أخيراً، توصلت الأطراف المتفاوضة إلى توافق في الآراء.. ترتيبات مفيدة للطرفين".

وأضاف "وبالمناسبة، فإن سعر هذا المنتج لا يُحدد على أساس الأسعار الحالية فحسب، بل وفقاً لصيغة معينة، وهذه الصيغة موضوعية بحتة، وتستند إلى (الوضع في) السوق".

وتصل الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب إلى 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا، من حقول الغاز في يامال بالقطب الشمالي.

ويمنح هذا المشروع الصين خيارات أكبر للتحوط في مواجهة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في المستقبل.

وقال بوتين، إنه بعد استكمال إنشاء خط الأنابيب، ستورّد روسيا ما يزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين.