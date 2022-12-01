ارتفاع الأسعار يجعل نيويورك المدينة الأكثر غلاء في العالم

شهدت موسكو وسان بطرسبرغ ارتفاعا في الأسعار وقفزتا في التصنيف العالمي، حيث وصلت العاصمة الروسية الى المرتبة 37 تحت أثر العقوبات الغربية وسوق الطاقة المزدهر الذي يدعم الروبل، كما قالت الإيكونوميست.

لكن معظم المدن الأوروبية الأخرى تتراجع حيث أثرت أزمة الطاقة والاقتصادات الضعيفة على اليورو والعملات المحلية. وهكذا فقدت باريس أربعة مراكز لتصل إلى المرتبة التاسعة، فيما تراجعت ليون 34 مرتبة لتصل إلى المرتبة 90.

ارتفاع الأسعار الأسرع كان في الوقود (كما حصل في 2021) الذي ارتفع بنسبة 22% بالعملة المحلية في خضم ارتفاع أسعار النفط، لكن أيضا الكهرباء والغذاء والمواد الأساسية.

في المقابل، فإن أسعار أنشطة الترفيه بقيت معتدلة؛ "ما يعكس ضعف الطلب، حيث يركز المستهلكون نفقاتهم على السلع الأساسية"، بحسب الإيكونوميست التي تستند إلى نتائج دراسة أجرتها بين 16 آب/أغسطس و16 أيلول/سبتمبر.